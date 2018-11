KSA serveert jenever, maatjes en verse soep op het Begijnhof tijdens de Jaarmarkt Rutger Lievens

06 november 2018

16u55 17 Aalst VZW Vrienden van KSA Sint-Jozef Aalst en De Graanbar organiseren na een succesvolle editie vorig jaar opnieuw samen een evenement tijdens de Aalsterse Jaarmarkt: de jeneverstand in het Begijnhof.

Vroeger was er tijdens de Jaarmarkt een jeneverstand aan de KSA-lokalen in de Klapstraat. De KSA-lokalen moesten plaatsmaken voor de nieuwe campus van het Sint-Jozefscollege en dus moest er een nieuwe locatie worden gezocht. “Vorig jaar besloten we om samen met De Graanbar het evenement op het Begijnhof te organiseren en het was een succes”, zegt de KSA.

Er zal zondag tijdens de Jaarmarkt jenever, maatjes en verse soep worden geserveerd. Iedereen is welkom nu zondag vanaf 10.15 uur.