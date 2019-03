Kruispunten Leirekensroute krijgen rood kleurtje, fietsers krijgen voorrang Rutger Lievens

12 maart 2019

16u51 2 Aalst De fietsers op de Leirekensroute krijgen voorrang op alle kruispunten met gemeentewegen in Aalst. Daarom krijgen verschillende kruispunten een likje rode verf. Uit onderzoek blijkt dat op de Leirekensroute het fietsverkeer met 26% is gestegen ten opzichte van 2016.

Vanaf morgen start stad Aalst met aanpassingswerken aan een heel aantal kruispunten van de Leirekensroute. Hiermee wil de stad paal en perk stellen aan een tot nu toe onduidelijke situatie. Na afloop van deze werken geldt één duidelijke regel: fietsers op de Leirekensroute krijgen voorrang op alle kruispunten met de gemeentewegen in Aalst”, zegt de stad.

Het fietsverkeer is de afgelopen jaren toegenomen. Uit de resultaten van de Fietstelweek in september 2018 blijkt dat er veel meer gefietst wordt op fietssnelwegen en in de steden. Zo ook op de Leirekensroute, waar het aantal fietsers op werkdagen met maar liefst 26% gestegen is ten opzichte van in 2016. De fietsroute tussen Aalst, Opwijk, Merchtem en Londerzeel telt in Aalst momenteel 1.200 fietsers per dag.

Rode coating

De kruispunten met de Langestraat, ’t Klein Eeckhout, Paddenvijverstraat, Gardebaan, Kaalbergstraat, Beugemstraat, Boekveldbaan, Geensbeekstraat, Eerdegemstraat, Seepscherf en de Spruithoekstraat zullen tussen maart en juli 2019 allen een rode coating krijgen, afgebakend met stippellijnen. “Ook het kruispunt met de Spruithoekstraat wordt op die manier aangepakt tijdens de riolerings- en wegeniswerken in die buurt. Op die manier wordt het visueel duidelijker voor alle weggebruikers dat er een fietspad loopt over deze wegen. Na afloop van de werken zullen fietsers dus op al de kruispunten van de Leirekensroute met gemeentewegen in de voorrang zijn”, zegt schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).

Ook de kruispunten met de gewestwegen worden herbekeken. Eind augustus start op het kruispunt met de Moorselbaan (N411) de aanleg van een fietstunnel, ter hoogte van de Achterweg. Deze tunnel zal ervoor zorgen dat ook aan dit kruispunt een veilige oversteek komt. Het kruispunt met de Albrechtlaan (R41) wordt op termijn bekeken.

Groen vraagt behoud ecologische bermen

Groen zegt verheugd te zijn dat de Leirekensroute een duidelijke voorrangsweg wordt voor fietsers met bijhorende signalisatie. “Wel vragen we om s’ avonds extra signaalverlichting te voorzien bij kruisingen van het fietspad met de weg. Zodat fietsers ook als het donker is veilig hun weg kunnen vervolgen”, zegt Lander Wantens (Groen). Verder vraagt Groen ook dat de Leirekensroute en het Notelaarspad in het centrum van Aalst duidelijker zichtbaar worden zodat fietsers die onze stad kruisen ook in het centrum een veilige en duidelijk bewegwijzerde fietsroute hebben.

“Wat de toekomst van de Leirekensroute betreft, vraagt Groen om duidelijkheid voor het behoud van de waardevolle ecologsiche bermen”, zegt Wantens. “Want mocht dit een fietssnelweg worden met 4 meter breedte dreigen deze te verdwijnen en dat zou zonde zijn. Tot slot vragen we om waar mogelijk ook de toplaag te herstellen en te vernieuwen waar nodig, want op veel plaatsen ligt deze er zeer slecht bij wat fietsen soms onveilig maakt, zeker in het donker.”