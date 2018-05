Kroffel Rockt 19 mei 2018

Vandaag, zaterdag 19 mei, vindt aan het jeugdverblijfcentrum Schotte in Aalst Kroffel Rockt plaats. Vel en Gamel trommelt er tegen 20 uur Kroffel Rockt in gang, gevolgd door een Battle of the Drums. Vanaf 21 uur speelt de Kroffelband. Die band verenigt vier generaties muzikale scouts en oud-scouts. DJ Arnage sluit het feest af. De opbrengt van Kroffel Rockt gaat naar jeugdverblijfcentrum Schotte, een project van de Kroffel-scouts. Een ticket aan de kassa kost 7 euro.





(RLA)