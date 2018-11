Kringwinkel in Vrijheidstraat kreeg grondige facelift en opent vandaag Rutger Lievens

17 november 2018

11u19 0 Aalst De Kringwinkel Teleshop gaf haar kledingwinkel in de Vrijheidstraat in Aalst een grondige facelift. Vandaag kan je voor het eerst een kijkje nemen in de vernieuwde zaak.

“Tweedehands kopen is in opmars want het is sociaal, goed voor het milieu en lief voor je portemonnee. De voorbije jaren hebben we dan ook hard ingezet op vernieuwing in onze winkels. In de grootsteden schieten de hippe tweedehandskledingwinkels als paddenstoelen uit de grond. Ook Aalst, het Londen aan de Dender, mocht dus niet achterblijven”, legt Ilse Top uit.

De kledingwinkel in de Vrijheidstraat 27 kreeg daarom een grondige facelift met frisse pasteltinten gecombineerd met industriële accenten, meer licht en meer pashokjes. “Bij de inrichting werd bovendien -Kringwinkelgetrouw – gebruik gemaakt van decoratie en meubelstukken die anders zonder twijfel op de afvalberg waren beland. Ook organiseerden we fotoshoots met verschillende jongeren uit Aalst, van top tot teen gekleed in tweedehandskledij, en dat resultaat valt nu te bewonderen”, zegt ze.

Vandaag is de feestelijke opening. “De rekken zullen goed gevuld zijn met feestelijke kledij, juwelen, handtassen en schoenen. We voorzien een drankje voor elke klant en laten je genieten van gratis make-up en hairstyling. De deuren gaan open om 10 uur en sluiten om 17.30 uur”, klinkt het.