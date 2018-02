Krejeis scoort met 'reclamestoet' 13 februari 2018

Bij de middelgrote groepen wint - net zoals vorig jaar - Krejeis met hun thema 'En brengt eir zaksken mee!', een ode aan de reclamestoet die vroeger deel uitmaakte van de carnavalsstoet. In haar 30 jaar bestaan kon de groep nu al drie keer de eerste plek bemachtigen. In de stoet namen ze de carnavalist mee op een 'trip down Memory Lane', met verwijzingen naar meubelen De Parel, Huis Arijs en Radio Contact. "Vroeger had Aalst een reclamestoet, mensen brachten hun zakje mee naar de stoet en gingen met een zak vol gadgets, snoep en andere hebbedingetjes naar huis. Die sfeer wilden we opnieuw creëren", klinkt het bij Krejeis. De jury kon dat duidelijk appreciëren. De Steijnzoel'n werden tweede en Lossendeirdeveirdeirdeir gingen met de derde plaats aan de haal.