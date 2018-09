Krassen aangebracht op voertuig Koen Baten

03 september 2018

13u41 0

In de Sint-Jobstraat in Aalst zijn vrijdagavond en zaterdagnamiddag krassen aangebracht op twee voertuigen. De politie kwam ter plaatse om de vaststellingen te doen. Het is niet duidelijk of er nog meerdere voertuigen beschadigd werden. De daders zijn onbekend.