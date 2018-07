Krachtbalclub Osiris is koninklijk en ontmoet prins Laurent en prinses Claire Rutger Lievens

13u18 1 Aalst De Aalsterse krachtbalclub Osiris bestaat 50 jaar en krijgt daarom het predicaat 'koninkijk' uitgereikt.

"Binnenkort zullen twaalf Oost-Vlaamse verenigingen gehuldigd worden tijdens de nationale feestdag op 21 juli. Vanwege hun vijftigjarig bestaan, krijgen de verenigingen het predicaat ‘Koninklijk’ uitgereikt in het Provinciehuis in Gent", zo meldt de provincie Oost-Vlaanderen. "Dit jaar krijgen zij het predicaat uit handen van prins Laurent, in aanwezigheid van prinses Claire, de gouverneur en de gedeputeerden."

In de Denderstreek gaat het om Wielersportcomiteit Bavegem uit Sint-Lievens-Houtem, Jong en Moedig uit Herzele, wielerclub Denderclub Ninove, Okra Wieze en dus krachtbalclub SV Osiris Aalst.