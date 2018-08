Kraantjeswater kleurt plots bruin Weinig appetijtelijk, maar schadelijk is het niet Koen Baten

07 augustus 2018

16u00 2 Aalst Enkele inwoners van Hofstade keken dinsdagmiddag even vreemd op toen ze de kraan opendraaiden. Het water kleurde immers opvallend bruin.

De bruine kleur was te wijten aan microscopische ijzerdeeltjes. Watermaatschappij Farys werd op de hoogte gebracht en liet in een reactie weten dat er geen reden tot paniek is. "Die ijzerdeeltjes zijn waarschijnlijk naar boven gekomen door omwoeling van het water", zegt woordvoerder Bruno Pessendorffer. "Kort daarvoor had de brandweer een grote hoeveelheid water van het net gehaald, en dat kan de oorzaak zijn. Maar het is dus compleet onschadelijk voor de mens, al is het natuurlijk even schrikken wanneer je kraantjeswater een vreemde kleur heeft." Overigens kwam er slechts in enkele woningen bruin water uit de kraan. Farys kreeg zelf maar één melding. "We hebben de leidingen gespoeld en daarmee moet het probleem opgelost zijn."