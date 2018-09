Korte maar hevige regenbui zet straten blank Koen Baten

05 september 2018

20u21 0

Een korte maar hevige regenbui heeft enkele straten in de omgeving van Aalst een tijdje onder water gezet. Rond 19.00 uur ontstonden er enkele hevige regenbuien waardoor de rioleringen niet meer konden volgen. Onder meer in de Vereeckenstraat in Gijzegem zorgde dit even voor korte problemen en stond de straat een tijdlang blank. De auto's konden er stapvoets parkeren. Ook in Moorsel was er sprake van enkele straten die even blank stonden door de regenval. De brandweer van Aalst kreeg ook enkele oproepen binnen over wateroverlast, maar dit bleef al bij al relatief beperkt. Ook jeugdhuis Jome in Gijzegem kreeg te maken met wateroverlast. Het water kwam binnen langs buiten en de rioleringen en de toiletten. Hierdoor is het jeugdhuis vanavond gesloten voor het publiek. "Gelukkig waren we net op tijd aanwezig om alles zo goed mogelijk langs de kant te zetten", klinkt het. "Er waren wel enkele dozen doorweekt, maar alles valt al bij al nog mee. We hebben wel beslist om vanavond niet open te gaan", klinkt het.