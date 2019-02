Kort carnavalsnieuws: top 100 van Ajoin Music, mini-tentoonstelling van De Matotten en Ilse deelt jeneverkes uit Rutger Lievens

20 februari 2019

18u07 0 Aalst Kort carnavalsnieuws voor wie goed geïnformeerd aan drie dagen feest wil beginnen.

- Op zaterdag 23 februari is de top 100 van de Aalsterse carnavalsliedjes weer te beluisteren op Ajoin Music vanaf 10 uur. “Deze top 100 werd samengesteld voor en door de luisteraars, die voor deze zestiende editie wel heel massaal stemden voor hun favoriete Aalsterse carnavalnummer via Ajoinmusic.be en de Ajoin Music-app”, aldus de radiozender. “Net als tijdens de vorige edities, worden een aantal carnavalhits live gebracht. Ajoin Music is te beluisteren in de ruime Denderregio via 107.8 en 105.8 FM.”

- De Matotten vieren hun vijftigste verjaardag en een van de stichtende leden Fernand Van Langenhoven stelt daarom een mini-tentoonstelling op in de werkhal van de carnavalsgroep. “In hal 4 zal ik een kleine tentoonstelling houden. Op 50 jaar heb ik heel wat kunnen verzamelen”, zegt hij. Fernand zal er oude foto’s en teksten tentoonstellen.

- Wie aan het werk was in de carnavalswerkhallen werd dinsdagavond door CD&V Aalst Centrum getrakteerd op een jenever. “We tonen nog graag ons ‘oranje hert ver Vastelauved’”, zeggen de CD&V’ers. “In de laatste weken voor carnaval wilden de CD&V-leden de carnavalisten een hart onder de riem steken. Daarom bood CD&V hen een opkikkertje aan in de vorm van een jenevertje of een fruitsapje.”