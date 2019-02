Kort carnavalsnieuws: het stationsgebouw is versierd, Café Oonaaveroi en radio op maandag Rutger Lievens

18 februari 2019

19u05 0 Aalst Kort carnavalsnieuws voor wie goed geïnformeerd aan drie dagen feest wil beginnen.

- Elke Aalstenaar heeft het al gezien, in de winkelstraten hangen de carnavalsspandoeken al omhoog en het stationsgebouw is opnieuw mooi versierd. je kan er niet naast kijken in de Korte- en Lange Zoutstraat, de Nieuwstraat, de Kattestraat en de Molenstraat.

- Carnavalsgroep Kop Oever Kloeiten houdt tijdens de drie zotte dagen café De Klok op de Grote Markt van Aalst open. Café De Klok wordt omgedoopt tot ‘Café Oonaaveroi’. “Opgepast, de organisatie is niet verantwoordelijk voor ongevallen of ‘geschalotterde relausjes’”, waarschuwen de carnavalisten. Ze beloven dat er mooie mannen en vrouwen aanwezig zullen zijn.

- Aalst carnaval krijgt ook een plaats op Radio 2. Tussen 12 en 13 uur op carnavalsmaandag zendt Radio 2 Oost-Vlaanderen live uit van op de Pierre Corneliskaai, tijdens de vorming van de maandagsstoet. “Drie mannelijke radiopresentatoren (Dirk Ghijs, Geert Houck en Niki Vandriessche) laten zich omtoveren tot de perfecte Voil Jeanet en maken als ‘De Madammen’ een uurtje radio over Aalst Carnaval. Breng gerust een bezoekje, of beluister de uitzending op 90.7 FM”, aldus Radio 2.