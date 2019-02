Kort carnavalsnieuws: een kleinere afvalberg, het carnavalsmagazine en iets innoverends Rutger Lievens

27 februari 2019

19u27 0 Aalst Kort carnavalsnieuws voor wie goed geïnformeerd aan drie dagen feest wil beginnen.

- Ook dit jaar beloont de stad groepen met de meest milieuvriendelijke praalwagens. “De laatste twee jaar werkte de stad volop aan het verduurzamen van xarnaval. Zo werd er de afgelopen edities heel hard ingezet op het verkleinen van de afvalberg, het beperken van de energievraag en het promoten van milieuvriendelijke materialen voor de praalwagens”, zegt de stad. De resultaten mogen gezien worden: De afvalberg daalde van 130,79 ton in 2016 tot 88,90 ton in 2018. Een daling van maar liefst 32%. De carnavalsgroepen die proberen hun praalwagen milieuvriendelijk te houden, maken ook dit jaar kans op een prijs.

- Dit jaar gaat de stad nog een stapje verder. Er wordt gewerkt aan twee innovatieve en creatieve oplossingen om het energieverbruik tijdens de stoet te doen dalen. “Er wordt nagegaan of de generatoren in de toekomst kunnen worden vervangen door -of gekoppeld aan- batterijen. Op die manier wordt het verbranden van fossiele brandstoffen vermeden. Om dit na te gaan, wordt het verbruik van 3 praalwagens tijdens de carnavalstoet gemonitord”, zegt de stad. “Daarnaast wil de stad op termijn ook de vervuilende tractors die de praalwagens trekken, vervangen door elektrische trekkers. Om na te gaan of een elektrische trekker de duur van de stoet en het gewicht van een praalwagen aan kan, worden er tijdens de komende stoet 3 elektrische trekkers getest. De stad vond met het bedrijf STILL, dat de elektrische trekkers levert en carnavalsgroep Lotjonslos, die de elektrische trekkers zal testen, twee enthousiaste partners.”

- Het carnavalsmagazine 2019 valt bij alle inwoners van Aalst en deelgemeenten in de brievenbus. Je kunt ook een exemplaar verkrijgen in het administratief centrum (Werf 9) of in het toeristisch infokantoor (Hopmarkt).