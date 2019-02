Kort carnavalsnieuws: een carnavaleske kleurplaat, broodjes voor carnavalsgroepen en de tentoonstelling van de carnavalsaffiches Rutger Lievens

21 februari 2019

19u32 1 Aalst Kort carnavalsnieuws voor wie goed geïnformeerd aan drie dagen feest wil beginnen.

- Op de website www.aalstcarnaval.be vind je een kleurplaat van Aalst carnaval. Yordi Ringoir ontwierp de carnavalsaffiche van dit jaar en van die tekening is nu een kleurplaat voor kinderen gemaakt. Je kan ze afprinten via de website van Aalst carnaval, inkleuren en aan je raam hangen.

- De Tafel van Elise in Erembodegem bevoorraadt carnavalsgroepen op carnavalszondag en -maandag. Wie voor de stoet nog een broodje wil eten, kan bestellen bij De Tafel van Elise tot en met 1 maart door te mailen naar info@detafelvanelise.be.

- Het stadsbestuur koos dan wel voor het ontwerp van de carnavalsaffiche van Yordi Ringoir, maar in het museum kan je ook de andere inzendingen bekijken. De tentoonstelling is gratis te bezoeken en loopt van dinsdag 15 januari tot en met zondag 10 maart. Bezoek het museum van dinsdag tot vrijdag tussen 10 en 17 uur, of op zaterdag en zondag tussen 14 tot 18 uur. Tijdens de carnavalsdriedaagse (3, 4 en 5 maart) is het museum uitzonderlijk gesloten.