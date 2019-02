Kort carnavalsnieuws: carnavalsrestaurant Keizershof, carnavalsmatch Eendracht Aalst, infopunt Toerisme Rutger Lievens

28 februari 2019

18u55 0 Aalst Kort carnavalsnieuws voor wie goed geïnformeerd aan drie dagen feest wil beginnen.

- Wie het eten van de vele kraampjes tijdens Aalst carnaval aan zich wil laten voorbijgaan, kan dit jaar opnieuw terecht in het Keizershof Hotel om gezellig en comfortabel te lunchen en te dineren. Op zondag en maandag tovert het hotel haar restaurant om in een carnavaleske sfeer en kunnen carnavalisten er tussen 12 uur en 22.30 uur even op adem komen. Op de website van het Aalst Meeting Center (https://www.aalstmeetingcenter.be/menu-carnaval-aalst/) en in het Facebookevent staan het volledige menu, de prijzen en de openingsuren. Reserveer nog snel vóór carnaval, want de plaatsen zijn beperkt.

- Voor de voetbalfans begint carnaval vrijdagavond al. Dan is er de wedstrijd van Eendracht Aalst tegen Rupel Boom in het Pierre Cornelisstadion. Om 20 uur zijn er optredens van Yvan De Boitselier, Bart De Nys, Lotjonslos, Hendrik Daelman. Vanaf 20.15 uur is er een Voil Jeanettenstoet rond het veld. Wie daaraan wil deelnemen komt om 20.10 uur naar het scorebord aan de staantribune. Ook prins Bart De Meyst zingt een liedje.

- De dienst Toerisme is tijdens carnaval hét infopunt waar je alles over carnaval te weten komt. De carnavalsvlag is er ook het hele jaar door te koop (prijs: 7 euro). In het carnavalsseizoen zijn er ook andere carnavalsgadgets te verkrijgen: postkaarten, pins en medailles met daarop de affiche van het huidige carnavalsjaar op afgebeeld. Tijdens carnaval is het infopunt op de Hopmarkt geopend op carnavalszondag tussen 10 en 14 uur.