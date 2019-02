Kort carnavalsnieuws: carnavalesk behangpapier, de Gouden Ajuin en de kostuumvoorstelling van prins Meyst Rutger Lievens

26 februari 2019

19u41 0 Aalst Kort carnavalsnieuws voor wie goed geïnformeerd aan drie dagen feest wil beginnen.

- Aalst zag er vroeger uit als een versterkte burcht, alle zitbanken, standbeelden en wat een beetje waarde heeft wordt beschermd met houten panelen. Om de sfeer wat feestelijker te maken behangt de stad die houten panelen met feestelijk behangpapier. Dit jaar wordt de carnavalist aangezet om tijdens carnaval de cafés op te zoeken. ‘Kaffeiken in kaffeiken oit’, is de leuze die op het papier te zien is. Samen met foto’s van vroeger, van carnavalisten die hun feest vieren in hun lievelingscafé.

- Juwelier Jos Bikkems mag dit jaar het Gouden Ajuintje ontwerpen. Bikkems zijn atelier is gevestigd aan de Haring-rotonde. “Hoe het juweeltje eruit ziet, dat blijft een goed bewaard geheim tot de Ajuinworp. Bikkems licht wel al een tipje van de sluier: ‘Ik ontwierp een hangertje van 18 karaat goud met daarin ook een briljantje verwerkt. Je herkent er de vorm van een ajuin in, maar er zit ook nog een andere figuur in verstopt”, aldus de stad Aalst.

- De kostuumvoorstelling van prins De Meyst vindt nu donderdag plaats om 20.30 uur in Bowling The New Cat in Aalst. Wil je weten in welk kostuum De Meyst zondag door de straten van Aalst te zien zal zijn, kom dan donderdag naar het Vredeplein.