Kort carnavalsnieuws: caféplan, kindercarnaval van De Jefkes en de Groene jury Rutger Lievens

19 februari 2019

18u22 2 Aalst Kort carnavalsnieuws voor wie goed geïnformeerd aan drie dagen feest wil beginnen.

- Carnavalisten zitten vaak met twee belangrijke vragen: ‘Waar is het café?’ en ‘Waar is het toilet’. Via een interactief stadsplan worden die vragen meteen beantwoord. Via deze link weet je meteen welk café in de Feestzone op welke dag open is.

- De Jefkes organiseren op carnavalsmaandag 4 maart hun vijftigste kindercarnaval voor kinderen tot en met 12 jaar. “Vanaf 10 uur kunnen er ballonnen opgelaten worden en kleurtekeningen binnengebracht worden. Om 14 uur start de kinderstoet doorheen de Sint-Annawijk met tussenstop op het Volksplein voor onze alombekende bollenworp. Achteraf wordt aan elk kindje een leuk pakketje overhandigd en daarna volgt een gratis optreden van Clown Rocky met zijn heuse Kinder Kriebelshow in de Sint-Annazaal”, aldus De Jefkes.

- Groen Aalst zal tijdens carnavalsstoet voor de achttiende keer met de Groene Jury een prijs uitreiken tijdens carnaval. “We willen groepen die aandacht hebben voor het ecologische in de kijker zetten”, zegt Lander Wantens (Groen). “Zowel losse als vaste carnavalsgroepen komen in aanmerking voor de prijs. De groepen worden beoordeeld op hun ecologische kwaliteiten. Dit kan gaan van materialengebruik aan de wagen of kledij, maar ook het thema van de groepen is van tel. We zijn zeer verheugd dat de stad ons initiatief (deels) overneemt. Carnaval is en blijft een evenement met enorm veel afval. Inzetten op preventie en hergebruik is ook voor ons zeer belangrijk”, zeggen de groenen. Op maandag 4 maart zal Groen Aalst bekendmaken wie de winnaar is. Deze krijgt een mooie prijs van de lokale afdeling. Vorig jaar was losse groep Fleis laureaat met hun thema over de groene stroom.