Koppel rijdt achteraan in op wagen, stelt voor om papieren in te vullen en vlucht daarna weg: twee kindjes lichtgewond Koen Baten

09 januari 2019

12u50 0 Aalst Op de Parklaan in Aalst heeft een koppel gisterenavond vluchtmisdrijf gepleegd nadat ze met hun wagen inreden op het voertuig van Caroline Ligot. De vrouw was aan het aanschuiven in de file toen de achterligger plots op haar inreed. De schade was miniem, en beide partijen stelden voor om de papieren in te vullen, maar toen Caroline zich op kant zetten ging het voertuig er vandoor. Haar twee kinderen van 4 en 9 jaar oud raakten bovendien lichtgewond. “Het is bijzonder laf dat ze zijn doorgereden nadat ze eerst zo vriendelijk waren", aldus Caroline.

Het ongeval gebeurde iets na 18.00 uur. Caroline reed met haar twee kinderen in de richting van Aalst. Ter hoogte van de bocht waar je kan afslaan richting Erembodegem botste er een voertuig achteraan met haar Dacia. De vrouw stapte even uit, sprak met de bestuurster die voorstelde om de papieren in te vullen, maar daarna ging het mis. “Ik zette me met mijn vier pinkers op het fietspad, en keek haar aan", aldus Caroline. “Ze stapte in en reed plots aan hoge snelheid en net niet met piepende banden gewoon weer weg. Ik was met verstomming verslagen en raakte helemaal in paniek", aldus de vrouw.

Nadat de wagen wegreed belde ze meteen de politie en een ambulance. “Van de stress vergat ik de nummerplaat en het type van de wagen. Het was een Lancia of een Toyota, maar zeker ben ik niet meer. De nummerplaat begon met een 1 en eindigt op 920, maar meer kan ik helaas niet herinneren", klinkt het. De politie en ambulance kwamen ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Haar twee kindjes raakten bij het ongeval lichtgewond en werden met nekpijn en pijn in de lies ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw zelf bleef ongedeerd. “Ze zijn intussen weer thuis, maar zijn danig onder de indruk, zeker de jongste omdat hij enkele maanden geleden ook al eens in de wagen zat bij een aanrijding", vertelt mama Caroline.

De auto van de vrouw, een Dacia Logan van slechts vier maanden oud, liep slechts heel lichte schade op, maar daar is het de eigenares niet om te doen. “Ik vind het bijzonder laf en bruut dat je na zo een klein ongeval gewoon wegvlucht, dan heb je gewoon iets te verbergen. Anders doe je zoiets gewoon niet", klinkt het. Caroline is nu op zoek naar de voertuigen die achter de daders reden en die mogelijks meer weten over het ongeval en de nummerplaat gezien hebben van de wagen. “Ik hoop dat ik iemand kan vinden die mij kan verder helpen, zodat de daders toch niet ongestraft kunnen ontkomen. Beide personen waren slank en hadden een Aalsters dialect, dus kunnen volgens mij niet ver uit de buurt wonen.”

De politie is op de hoogte van de zaak en is een onderzoek gestart. “Op dit moment kunnen ze echter niet veel doen omdat ik de volledige nummerplaat of het type van de wagen niet heb, daarom hoop ik dat er mij iemand kan helpen die iets gezien heeft van de aanrijding. Zij mogen contact opnemen met de politie van Aalst of met mij", besluit de vrouw.