Koppel dat deelnam aan Witte Mars in Aalst treft bij thuiskomst ravage aan na inbraak in woning Daders lieten ravage achter en namen kussenslopen weg om buit in te verstoppen Koen Baten

10 november 2018

15u11 98 Aalst Marc Colman en Martine Eloot zijn nog steeds zwaar onder de indruk van de feiten. Het koppel woont al vijf jaar in de Houtenkruisstraat in Aalst en trof gisterennacht rond 1 uur ‘s nachts hun woning volledig overhoopgehaald aan. Marc en Martine hadden de avond ervoor deelgenomen aan de witte mars in Aalst ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Bende van Nijvel. Daarna gingen ze nog iets drinken met enkele vrienden. “Bij aankomst thuis merkten we dat alle kasten opengetrokken waren en dat onze kleren boven op bed lagen”, vertelt het koppel.

Het was een zware slag voor Marc en Martine toen ze hun woning betraden. Alle kasten waren opengetrokken, en overal lagen er papieren en voorwerpen op de grond. De daders liepen via de oprit aan de zijkant van de woning naar achter. In de keuken troffen ze het raam opengebroken aan.

Witte mars in Aalst

“De daders doorzochten heel onze woning en gingen hierbij heel drastisch te werk. Zelf tot boven gingen ze zoeken naar waardevolle spullen en haalden ze heel onze kleerkast overhoop”, zegt Marc.



Enkele uren daarvoor had het koppel deelgenomen aan de witte mars in Aalst, om de zware aanslag van de Bende van Nijvel 33 jaar geleden op een winkel van Delhaize te herdenken. “We gingen naar daar om iedereen een hart onder de riem te steken en een goede daad te doen. Als je dan enkele uren later zo thuis komt en de ravage opmerkt, is dit toch echt wel bijzonder jammer”, klinkt het.

Te aangeslagen

De daders konden ook heel wat buitmaken. Zo gingen ze met een enveloppe van ongeveer duizend euro aan de haal en juwelen, maar ook een dure koptelefoon en vermoedelijk nog enkele andere spullen. “We hebben nog niet alles opgemerkt waar ze mogelijk mee weg zijn.”

“Het ergste zijn de juwelen. Deze waren van mijn moeder en hebben een zeer grote emotionele waarde, het is verschrikkelijk dat deze verdwenen zijn”, zegt Martine. De vrouw moest normaal vandaag gaan werken, maar was te aangeslagen door de hele feiten en bleef thuis van het werk.

Kussenslopen

Marc en Martine begonnen bij thuiskomst meteen op te ruimen. “Het was bijna niet voor te stellen hoe ze te werk zijn gegaan. Tot in het tuinhuis gingen ze op zoek naar waardevolle spullen. We hebben zelf deze ochtend ook nog werk gehad om alles op orde te krijgen. We zijn hier beiden serieus van geschrokken. Vooral het feit dat iemand hier heeft binnen gezeten en al onze persoonlijke spullen heeft onderzocht en aangeraakt, geeft ons een vreemd gevoel.”

De dieven gingen ook aan de haal met de kussenslopen van in de slaapkamer. Vermoedelijk gebruikten ze die omo de buit te verstoppen.

“Onveiligheidsgevoel”

De politie werd verwittigd en kwam ter plaatse. “Maar veel konden zij ook niet meer doen. De kans dat ze iets van sporen vinden is heel klein. Dat beseffen we. Onze overbuurman heeft wel een camera hangen, maar het is niet zeker of op de beelden iets te zien zal zijn. Het is vooral het onveiligheidsgevoel dat ons nog altijd parten speelt. We zullen kijken of we met de eigenaar eventueel maatregelen kunnen nemen", besluit het koppel.