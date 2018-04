Kop-staartaanrijding 13 april 2018

02u44 0

Op de Geraardsbergsesteenweg in Aalst ter hoogte van rondpunt de Albatros kwam het donderdagochtend tot een kop-staartaanrijding tussen twee voertuigen. Het voertuig reed op zijn voorligger in toen ze aan het aanschuiven waren in de file aan het rondpunt. De schade aan de voertuigen bleef beperkt en niemand raakte gewond. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De verkeershinder bleef beperkt. (KBD)