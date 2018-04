Kop-staartaanrijding 07 april 2018

02u33 1

Drie voertuigen kwamen gisteren in aanrijding met elkaar op de Gentsesteenweg in Aalst. Het ging om een kop-staartaanrijding in de richting van Oordegem. De schade aan de voertuigen bleef beperkt. Er vielen geen gewonden. Er ontstond wel heel wat file en vertragingen door het ongeval. (KBD)