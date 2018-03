Kop-staartaanrijding 15 maart 2018

02u51 0

Op de Gentsesteenweg in Aalst kwam het gisteren rond 9.30 uur tot een kop-staartaanrijding in de richting van het centrum. Twee voertuigen botsten er met elkaar, vermoedelijk omdat de achterste bestuurder het manoeuvre van zijn voorligger niet opmerkte. De brandweer van Aalst kwam ter plaatse. Ook de politie kwam naar de plek van het ongeval om de nodige vaststellingen te doen. Niemand raakte gewond bij de aanrijding, maar er was wel aanzienlijke schade bij de voertuigen. Het verkeer moest er een tijdlang over de busstrook voorbijrijden, dit zorgde voor lichte hinder. (KBD)