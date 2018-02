Kop-staartaanrijding met drie voertuigen 20 februari 2018

Op de Steenweg naar Oudegem in Gijzegem zijn gisterenochtend rond 11 uur drie voertuigen met elkaar in aanrijding gekomen. Het ging om een kop-staartaanrijding met een vrachtwagen, bestelwagen en personenwagen ter hoogte van de verkeerslichten in Gijzegem. Mogelijk merkte de vrachtwagen een manoeuvre te laat op en reed hij in op zijn voorganger. Alle drie de voertuigen liepen aanzienlijke schade op, maar er vielen geen gewonden. De brandweer kwam ter plaatse om olie van de weg op te ruimen. Ook de politie was aanwezig om de vaststellingen te doen. Door het ongeval ontstond er lichte verkeershinder richting Dendermonde. (KBD)