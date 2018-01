Koor zonder stembanden in SMI ARTS THOMAS MOORS LANCEERT 'SHOUT AT CANCER' IN BELGIË RUTGER LIEVENS

23 januari 2018

02u46 0 Aalst De Aalsterse arts Thomas Moors (34) startte in het Verenigd Koninkrijk een koor voor mensen zonder stembanden en zijn 'Shout at Cancer' krijgt nu een vervolg in België. In Aalst, Gent, Kortrijk, Antwerpen en Brussel kunnen mensen via zang, acteren en beatbox hun stem verbeteren na een laryngectomie, de chirurgische verwijdering van het strottenhoofd.

Thomas Moors is ondertussen zeven jaar actief in het Verenigd Koninkrijk en oogst er succes met zijn aanpak. "In 2017 werden we gelauwerd door de Britse eerste minister Theresa May en kregen we de Points of Light Award. BBC produceerde een kleine documentaire 'Amazing Humans'. Als arts in stempathologie ben ik zeven jaar actief in het Verenigd Koninkrijk en startte er een koor met mensen zonder stembanden. Zingen, acteren en zelfs beatbox maken deel uit van de zorgsessies die we organiseren om de stem te verbeteren na laryngectomie, de chirurgische verwijdering van het strottenhoofd. Ondertussen deden we onder meer events in Belgian Embassy London, Wellcome Foundation, Theater aan Zee Oostende 2017, Victoria&Albert Museum London en de Opening Global Health Film Festival."





Cantate Domino

Thomas is opgegroeid in Aalst en ontwikkelde er zijn passie voor muziek. Hij zat er op de muziekschool en als leerling van het SMI zong hij bij het koor Cantate Domino. "Als jonge arts zocht ik een manier om mijn passie voor muziek te combineren met geneeskunde. Patiënten praten na een laryngectomie vaak zeer monotoon, dus dat zette me aan het denken. Zou zangtechniek helpen om meer intonatie in hun stem te krijgen? Het blijkt dat zang en acteertechnieken wel degelijk helpen om hun spraak te verbeteren. Oefenen op muziek en ritme helpt ook in de handcoördinatie om de stomaknop te bedienen in stemproductie", zegt Thomas.





Zaterdag was er in het SMI een zang- en infosessie voor geïnteresseerden, zondag zong het Engelse koor zonder stembanden aangevuld met zangers van Cantate Domino in De Zevende Dag. "Het doel is in samenwerking met de Liga voor Gelaryngectomeerden en Atos Medical om Belgische satellieten van onze Shout At Cancer op te richten, eerst in Aalst, Gent, Kortrijk, Antwerpen en Brussel om dan ook elders actief te worden. Zes weken lang één uur per week oefenen we de ademhaling, en op het einde van de workshops is het de bedoeling dat de deelnemers een liedje kunnen produceren", zegt Thomas, die voor de Aalsterse werking steun krijgt van Andries De Winter van Cantate Domino.





Theaterwereld

Danny Tuteleers (55) verloor vier jaar geleden zijn stem na een chirurgische ingreep en was zaterdag aanwezig in Aalst. "Ik kom uit de theaterwereld en begrijp dus wel een beetje hoe je je stem moet gebruiken. Het is vooral moeilijk als non-verbale communicatie wegvalt. Bij een telefoongesprek bijvoorbeeld, kunnen de mensen niet zien of je nu boos bent of gewoon vriendelijk. Die oefeningen van Thomas kunnen daarbij wel helpen. Het haalt je vooral ook uit je isolement en het is gewoonweg een hartverwarmend initiatief. Het spoort je aan om niet thuis weg te kwijnen, daar wordt niemand beter van", zegt Danny.