Koor voor mensen zonder stembanden in SMI 20 januari 2018

02u41 0

Dokter Thomas Moors start dit weekend in Aalst het eerste Belgische koor voor mensen zonder stembanden.





"Als arts in stempathologie ben ik 7 jaar actief in Verenigd Koninkrijk en startte er een koor met mensen zonder stembanden. Zingen, acteren en zelfs beatbox maken deel uit van de zorgsessies die we organiseren om de stem te verbeteren na laryngectomie - de chirurgische verwijdering van het strottenhoofd. In 2017 werden we gelauwerd door de Britse Premier Theresa May met de Points of Light Award, en heeft BBC een kleine documentaire video geproduceerd, 'Amazing Humans'", zegt Moors, afkomstig uit Aalst. "Dit weekend lanceren we officieel de Belgische afdeling Shout at Cancer Belgium. Op zondag zijn we te gast bij Phara in De Zevende Dag. Op zaterdag vindt in het SMI Aalst een info- en trainingnamiddag plaats. Deze wordt ingericht voor zorgverleners, muzikanten, geluidsartiesten en andere actoren uit de zorgsector, die betrokken wensen te worden bij de toepassing van de methodiek in diverse regionale cellen die dit jaar zullen worden opgestart in Vlaanderen en Brussel", zegt hij. (RLA)