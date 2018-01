Koopjes rustig van start 02u43 0

De koopjesperiode is weer van start gegaan, met meer drukte in de winkels, maar een stormloop bleef gisteren of de eerste officiële soldendag uit volgens Freek Van Neck, voorzitter van UNIZO Aalst. "Het was redelijk rustig. Waarschijnlijk bleven door het slechte weer en de hevige wind veel mensen thuis", aldus Van Neck. "Bovendien hebben vele handelszaken in december aan koppelverkoop gedaan, waardoor de mensen niet meer de behoefte hebben om snel naar de solden te gaan en de grote rush uitbleef. De eerste dag van de solden viel dit jaar ook in de week. Het is beter als die op een zaterdag valt." (CVHN)