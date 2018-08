Kookpot vat vuur Koen Baten

11 augustus 2018

12u49 1

In de Nestor De Tierestraat in Aalst heeft een kookpot deze ochtend iets voor 10.00 uur vuur gevat. De bewoners waren op dat moment aanwezig en verwittigden de hulpdiensten, die vlakbij hun kazerne hebben. De schade in de woning bleef erg beperkt. Er was enkel wat lichte rookschade. De woning werd verlucht door de brandweer. Niemand raakte gewond.