Koninklijke Turnkring scoort op BK tumbling 01 juni 2018

De gymnasten van de Koninklijke Turnkring Aalst zetten mooie resultaten neer op het Belgisch kampioenschap tumbling. "In de categorie 11-jarigen werd Amber Asselman knap 9de, Aina De Moor werd 20ste. Bij de 12-jarigen werd Nore Schockaert 7de, Sam Van Den Berghe hield het hoofd koel en zette 2 knappe reeksen met hoge moeilijkheidsgraad neer en behaalde overtuigend goud! Bij de beloften werden Helena Lison en Marthe De Leeneer ex aequo 10de, Sara sprong 2 perfecte reeksen en dit leverde haar brons op", zegt de club. "Karen Beeckman, die haar allerlaatste wedstrijd sprong na een mooie turncarrière, werd 6de bij de seniores meisjes. Sam, Nore en Sara werden dankzij hun goede resultaten op het Vlaams en Belgisch kampioenschap geselecteerd door de federatie om België te vertegenwoordigen op het jeugd WK in het najaar in Sint-Petersburg."





(RLA)