Koninklijke Turnkring Aalst pakt acht medailles op Oost-Vlaams kampioenschap tumbling Rutger Lievens

18 februari 2019

12u17 0 Aalst Het turntalent van Aalst laat weer van zich spreken. Op het provinciaal kampioenschap in Eeklo haalden de gymnasten van de Koninklijke Turnkring Aalst acht medailles binnen.

“De jongste gymnasten kwamen het eerst in actie in de categorie 11-jarigen. Olivia Van Der Straeten maakte een foutje in haar tweede reeks en eindigde daardoor elfde. Bo Ooghe sprong twee vlekkeloze reeksen en behaalde hiermee knap brons. Amy De Lil bracht nog iets meer moeilijkheid en deed nog beter: zilver. Bij de 12-jarigen verdedigde Amber Asselman haar provinciale titel. Ook dit jaar liet ze zien dat ze de sterkste van Oost-Vlaanderen is, ze behaalt knap goud”, zegt Natalie De Neef, hoofdtrainster Tumblingteam Koninklijke Turnkring Aalst.

“In de categorie 13-14 jarigen ligt het niveau zeer hoog. In een sterk deelnemersveld was het knokken voor de medailles”, zegt de trainster. “KT Aalst heeft in deze categorie vier toppers die het hoofd koel hielden. Nayah Djuric die nog maar haar tweede jaar competitie turnen doet, behaalde een mooie vijfde plaats. Nore Schockaert slaagde erin brons te nemen. Sam Van Den Berghe, die vorig jaar nog vijfde werd op het wereldkampioenschap in Sint-Petersburg, werd tweede. Haar teamgenootje Sara Neyrinck deed nog beter en behaalde de Oost-Vaamse titel. Een volledig Aalsters podium.”

“In de categorie juniores (15-16 jarigen) werd Marthe De Leenheer zevende. Helena Lison kon na en weekje ziekte toch nog het zilver veroveren. Bij de seniores meisjes behaalde Anke De Luyck nog brons, om de dag af te sluiten”, zegt de trainster fier.

“Dat KT Aalst een sterk en hecht tumblingteam heeft is nogmaals bewezen. Een goede accommodatie, een sterk trainersteam, getalenteerde gymnasten en gemotiveerde ouders is de ideale mix om mooie prestaties te creëren. Ons volgend doel is het Vlaams kampioenschap op 28 april in Brugge. Dan willen we niet alleen medailles behalen, maar ook selecties voor het jeugd WK in het najaar in Tokyo”, zegt hoofdtrainster Natalie De Neef.