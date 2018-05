Koningin Astridpark opnieuw open voor publiek 18 mei 2018

02u35 1 Aalst Het Koningin Astridpark - beter bekend als 't Klein Parksken - is dan eindelijk weer opengegaan.

In de Paasvakantie ging ze open en weer dicht, toen bleek dat de nieuwe betonpaden 15 centimeter boven het gras uitstaken en er dus gevaar was voor rolstoelgebruikers om eraf te vallen. 'Work in progress' zei schepen Ann Van de Steen (Lijst A) en de aannemer werd aangemaand om de problemen op te lossen. Een maand kunnen de poorten van het parkje weer open.





Buurtbewoner Willy Van Damme is tevreden. "Deze paden kwamen alleen tot stand na veel aandringen en acties van de buren. Het schepencollege gaf toe na de boycot van het buurtfeest vorige zomer. Het duurde tot nu, voor de buren is het een grote overwinning", zegt Willy.





(RLA)