Koningin Astridpark heeft betonpaden 05 april 2018

Goed nieuws voor rolstoelgebruikers en voor zij die niet zo goed te been zijn, maar toch het Koningin Astridpark willen bezoeken. Door een ingreep van de stad Aalst is het parkje nu veel toegankelijker. De stad liet er paden in beton aanleggen. "Het Koningin Astridpark - 't Klein Parksken zoals het in Aalst bekend staat - is opnieuw en vooral beter toegankelijk voor kinderen, ouderen en rolstoelgebruikers", kondigt schepen van Openbare Werken Ann Van de Steen (SD&P) aan. "De vuilnisbakjes worden binnenkort ook teruggeplaats door de aannemer."





Er lijkt wel nog een probleem te zijn, want er is een niveauverschil van enkele centimeters tussen het beton en het gras. "Graag een oplossing voor het wegwerken van het niveauverschil tussen bovenzijde betonpad en gras. Het kan anders gevaarlijk worden voor kleine kinderen en minder mobiele personen", vroeg gemeenteraadslid en buurtbewoonster Caroline De Meerleer (N-VA) op sociale media aan de schepen. (RLA)