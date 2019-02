Konijnenhok vat vuur, diertjes overleven brand niet Koen Baten

26 februari 2019

12u57 0

Op de Moorselbaan in Aalst is maandagmiddag rond 16.30 uur een brand uitgebroken in een konijnenhok. Hoe de brand kon ontstaan is niet duidelijk. De brandweer kwam ter plaatse, maar de dieren waren toen al verloren door de brand. De schade bleef beperkt tot de hokken van de dieren.