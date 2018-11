Komt de Viskok 2019 uit Aalst? Ayrton Verhaegen van Kelderman zit in de finale Rutger Lievens

07 november 2018

12u33 26 Aalst Ayrton Verhaegen, achter het fornuis in visrestaurant Kelderman in Aalst, is genomineerd voor de prijs Viskok 2019. De Aalstenaar is een van de vijf finalisten. In de finale op 19 november moeten de chefs aan het werk met zeeduivel.

Welke professionele kok kookt het lekkerste en origineelste gerecht met zeeduivel, de Vis van het Jaar 2018? We komen het te weten op maandag 19 november in de demonstratiekeuken van Horeca Expo in Gent. Vijf finalisten nemen het er tegen mekaar op. De vijf finalisten: Gilles Pauwels van Bistro Julien in Lovendegem, Sander Verdegem van restaurant Patrick Devos in Brugge, Xander Verzelen van restaurant L’Improviste By David Selen in Waregem, Michael Vanderhaeghe van Hostellerie Saint Nicolas in Elverdinge-Ieper én Ayrton Verhaegen van restaurant Kelderman in Aalst.

Ayrton is 24 jaar oud en werkt ondertussen drie jaar bij Kelderman. Hij is enorm fier op de nominatie. “We hebben één gerecht moeten insturen met als hoofdgerecht zeeduivel, tevens ook de vis van het jaar. Daar heb ik rond gewerkt met wat seizoensgebonden groenten. Op welke manier ik de zeeduivel tijdens de finale zal serveren, dat is een geheim”, zegt Ayrton. “Als jonge chef ben ik fier op deze nominatie, het is een grote motivatie”, zegt hij.