Komisch theaterstuk ‘Lucas Lucas’ van Tijl en Nele in première Rutger Lievens

18 november 2018

14u13 0 Aalst In Erembodegem kon je zaterdag naar de première van het toneelstuk Lucas Lucas van de toneelvereniging Tijl en Nele kijken. De komedie wordt nog gespeeld tot 1 december.

“Lucas Lucas is een en sensationeel en komisch spektakel van auteur Luc Kerkhofs in een regie van Paul Coppens”, zegt de toneelgroep. “Het is een toneelstuk waarbij u het leven van een heel andere kant zal bekijken, namelijk de binnenkant”, klinkt het.

De korte inhoud van het toneelstuk luidt als volgt: ‘Stel, we zitten middenin een menselijk lichaam, en wel dat van een man. Kapitein Lucas Lucas regeert er met ijzeren hand over zijn onderdanen. We volgen de alledaagse beslommeringen van de cellen die verantwoordelijk zijn voor de hersenen, spieren, klieren, stofwisseling, zintuigen en andere organen. We pikken er één dag tussenuit, namelijk de dag dat hèt lichaam voor de eerste keer een vrouw inviteert. En precies die dag breekt er bij de cellen een wilde staking uit. Lucas Lucas, die al jaren wacht op de komst van deze vrouw, zit met de handen in het haar. Het dreigt helemaal dramatisch te worden als een rode bloedcel valt voor de charmes van een witte bloedcel en bijgevolg wil overlopen.’

Speeldata:

zaterdag 17 november (20u)

zondag 18 november (15 uur)

vrijdag 23 november (20 uur)

zaterdag 24 november (20 uur)

vrijdag 30 november(20 uur)

zaterdag 1 december (20 uur)

Waar: Parochiehuis - Termurenlaan - Erembodegem

Kaarten kunnen worden besteld via www.tijlennele.be of 053/78.28.70