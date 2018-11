Kokerijstraat moet fietsvriendelijker en krijgt fietssuggestiestroken in asfalt Rutger Lievens

16 november 2018

16u35 0 Aalst De Kokerijstraat in Meldert krijgt fietssuggestiestroken in asfalt langs beide kanten van de straat. Ook voor de Pachthofstraat in Gijzegem en Bremtstraat in Nieuwerkerken bekijkt de stad of het de fietsvriendelijkheid kan verbeteren.

In augustus 2017 stelde de stad een studiebureau aan om te onderzoeken hoe de Kokerijstraat (Meldert), Pachthofstraat (Gijzegem) en Bremtstraat (Nieuwerkerken) fietsvriendelijker ingericht kunnen worden. “Afgelopen maandag keurde het schepencollege een voorontwerp voor de Kokerijstraat in Meldert goed”, zegt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (Lijst A). “De Kokerijstraat maakt deel uit van het Vlaamse fietsroutenetwerk dat verplaatsingen per fiets binnen een straal van vijf kilometer zo aantrekkelijk mogelijk moet maken. Maar een combinatie van kasseien, enkele scherpe bochten en een paar nauwe passages maakt de straat niet echt aantrekkelijk voor fietsers”, beseft Casaer.

Ook in Gijzegem en Nieuwerkerken

Eerder werd al de buurtweg tussen de Klaarhaagstraat en de Faluitjesstraat verhard. “Deze buurtweg is echter niet breed genoeg om fietsers te laten kruisen”, gaat Casaer verder. “Met de aanleg van fietssuggestiestroken in asfalt langs beide kanten van de Kokerijstraat willen we de fietser een aangename verbinding in twee richtingen bieden. Door de beperkte breedte van de straat is ook hier een fietspad in beide richtingen niet haalbaar. Ook voor de Pachthofstraat in Gijzegem en Bremtstraat in Nieuwerkerken wordt een gelijkaardige studie uitgevoerd. De resultaten wordt binnenkort aan het college voorgelegd”, besluit de schepen.