Knieval van de losse groepen na kritiek op vertragingsactie: “We beloven de stoet niet te vertragen” Rutger Lievens

20 februari 2019

13u02 4 Aalst Opvallende knieval woensdag van Jacquy De Pauw van de vereniging van De Losse Groepen, die zijn leden oproept om de stoet niet te vertragen. De Pauw doet de oproep na overleg met Carnavalist tot in de Kist, dat de grotere carnavalsgroepen vertegenwoordigt. Nochtans hadden de losse groepen afgelopen zondag nog een stoetdansje gerepeteerd.

Vorige zondag repeteerden enkele losse groepen een stoetdansje. Het was een ludiek protest tegen de numerus clausus. “We laten iedereen vrij om dit in te vullen in de stoet op zijn manier”, zei Jan Louies van De Losse Groepen. De voorzitter van het Feestcomité waarschuwde voor serieuze problemen en was bang voor een vertraging van anderhalf uur. In het slechtste geval, mochten alle 189 losse groepen drie minuten dansen op de Grote Markt, net zoals de 71 vaste groepen, dan duurt de stoet tot maandagochtend.

“Missie al geslaagd”

Na een spoedberaad tussen vertegenwoordigers van de losse en de vaste groepen, vraagt Jacquy De Pauw nu aan de losse groepen om de stoet niet te vertragen. “Dinsdag hebben Sven De Smet, voorzitter van Carnavalist tot in de Kist, en ikzelf in naam van ons bestuur in gezamenlijk overleg beslist om een oproep te doen naar onze respectievelijke leden om de rust en sereniteit in de komende stoet en ook daarna te bewaren”, zegt Jacquy De Pauw.

“De leden van Carnavalist tot in de Kist kregen al een aanbeveling in die zin in de bus en ook wij van onze kant zullen er later nog eens de nadruk op leggen dat het niet de bedoeling kan zijn om de stoet en haar deelnemers op eender welke manier te hinderen of te vertragen”, zegt hij. “Omdat de leden van het Chartrelle met hun actie op de Grote Markt er enkel en alleen de nadruk wilden op leggen dat ze als volwaardige carnavalisten willen worden behandeld, beschouwen ze hun initiatief als geslaagd.”