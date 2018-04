Knabbelende visjes voor fluweelzachte voeten 'T VISVERTIER BRENGT WELLNESS NAAR SINT-JORISSTRAAT RUTGER LIEVENS

14 april 2018

02u49 0 Aalst Op vakantie kon het al langer: met je voeten in aquarium vol knabbelende visjes. Vanaf 21 april kan het ook bij 't Visvertier in de Sint-Jorisstraat in Aalst. Honderd 'Garra Rufa'-visjes per aquarium halen al je overtollige voethuid en eelt weg. "Eerst kriebelt het, maar daarna is het relaxerend", belooft uitbater Bjorn Nevens.

't Visvertier in de Sint-Jorisstraat in Aalst is een idee van Sylvie Rosewick (42) en Bjorn Nevens (40). Ze raakten geïnspireerd tijdens een wandeling in Blankenberge. "Daar op de pier van Blankenberge was er een viswellness en hebben we onze voetjes laten verzorgen door de vissen. Dat is blijven hangen", zegt Bjorn, die na 23 jaar in de bouw aan een nieuwe uitdaging toe was. "Ik wou een café beginnen, maar door de visjes te zien is het een mix van de twee geworden. Een café voor twintig gasten, zoals vroeger, met een authentiek interieur en bier uit het flesje. Met zeteltjes, zoals thuis. Na wat brainstormen hebben we er nog een viswellness aan toegevoegd."





Zo is er voor elk wat wils, mannen krijgen bier, vrouwen een voetmassage. "Al zijn er zeker mannen die het ook willen doen. Een hele goeie maat van mij heeft al gezegd dat hij langskomt als het open is. Maar vaak zijn vrouwen toch enthousiaster over de visjes. Dus terwijl zij zich laten verwennen kunnen de mannen plaatsnemen in de zetels van het café en een pintje drinken. Ideaal toch?", zegt Bjorn. "Eerst wilden we beginnen met een tiental aquariums, maar we willen toch eerst eens zien hoe Aalst erop reageert dus beginnen we met zes. Al beloven de vele goeie reacties op sociale media wel veel."





Niet enkel op reis

Bjorn, een doorgewinterd carnavalist, denkt dat deze visspa heel wat te bieden heeft voor Aalst. "Neem nu carnaval. Ik ben gewend van drie dagen te vieren, maar achteraf heb je wel pijnlijke voeten. Dan kan een voetmassage deugd doen", zegt hij. "Iets waar we ook al aan gedacht hebben zijn de gezinnen die niet de kans hebben om op reis te gaan. Nu kunnen ze dat ook hier beleven", zegt Bjorn.





De visjes zijn sinds gisteren in Aalst. Voeten mochten nog niet in het aquarium, ze moesten eerst bekomen van de stress van de reis. "We hechten veel belang aan het welzijn van de dieren en hebben dierenwelzijnsorganisaties gecontacteerd. Die zeiden dat het geen probleem is zolang we bijvoederen. Deze garra rufa's voeden zich met de keratine van de huid. Eerst is het lachen geblazen, omdat het kriebelt. Nadien is het genieten", zegt Bjorn. Een vismassage kost 15 euro voor 15 minuten, 20 euro voor 20 minuten of 25 euro voor 25 minuten. Info: www.visvertier.com.