Klusser kan 'leraar van het jaar' worden ERIK RIMBAUT VAN DVM-HTB ALTIJD IN DE WEER VOOR ZIJN SCHOOL RUTGER LIEVENS

23 mei 2018

02u56 0 Aalst De 'leraar van het jaar' is dit jaar geen leraar en voor DvM-HTB in Aalst staat manusje-van-alles Erik Rimbaut (54) op de shortlist. De Bob De Bouwer van de school herstelt niet alleen platte banden, maar bouwde ook een radiostudio in een hut en is een luisterend oor voor leerlingen en leraren.

De schoolbel van DvM-HTB is sinds kort de soundtrack van Pirates of the Caribbean die door de gangen galmt. "Die heb ik vorige week geïnstalleerd, op vraag van directie en leerlingen", zegt Erik Rimbaut. Hij wijst naar boven waar een box hangt. "600 meter kabels heb ik moeten leggen vooraleer ik alle gangen hier kon voorzien van zo een box." In de leraarskamer zijn ze er het over eens: Erik verdient die nominatie van 'leraar van het jaar'. Ook al is hij geen leraar. "Zonder Erik stond hier geen steen meer op mekaar. Hij is de bouwsteen waar de school op steunt", zeggen de leerkrachten. "Wat Erik allemaal doet? Wat doet hij niet? Elektriciteit, waterleidingen, het heeft allemaal geen geheimen voor Erik."





Blokhut

Zijn meest legendarische interventie was de bouw van een blokhut rond de oude dikke plataan op de speelplaats van DvM-HTB. "Wekelijks was er radio op school door leerkrachten en leerlingen. Vanuit een caravan werd er muziek gespeeld, leerlingen konden muziek aanvragen. Die caravan was totaal versleten en bovendien hadden we van de inspectie de opdracht gekregen iets aan de uitstekende wortels van de plataan te doen voor er een kind over struikelde. Dus ben ik naar de directie gestapt met het idee om een chalet te bouwen, rond de boom. 'Hoe ga je dat doen?' vroegen ze, maar dat was mijn probleem. Ik kreeg het vertrouwen en de goedkeuring en ging aan de slag", zegt Erik, die fier het resultaat toont. "Die boom gaat door het dak, maar toch blijven ze droog binnen."





Veel verwezenlijkingen

De lijst van praktische verwezenlijkingen is groot: een kleedruimte voor de leerkrachten die met de fiets komen in de verloren ruimte boven de boilers van de school, als de elektrische stoelen van de opleiding Esthetica kapot zijn moet de gespecialiseerde firma niet meer langskomen, want Erik herstelt zelf al het materiaal. Bovendien zorgde hij ook voor tafels met oefenhoofden voor de kappersopleiding en een reeks namaakvitrines voor de opleiding Decoratie. "Voor het slotfeest van de school, op de laatste dag van het schooljaar, willen ze een podium in de vorm van een boot. Ik ben ermee bezig", zegt Erik.





Hij is een luisterend oor voor de leerlingen en leerkrachten en brengt ook sfeer in de school. "Op 23 december vorig jaar ben ik naar de carnavalswinkel geweest om een kerstmanpak. Niemand wist dat ik het zou doen, maar ik ben de volgende dag als kerstman naar school gekomen", zegt Erik. Op 30 mei weten we of hij met de prijs 'leraar van het jaar' naar huis mag gaan.