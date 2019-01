Klimaatspijbelaars van SVI, SAI, DvM en kunstacademie naar Brussel Rutger Lievens

24 januari 2019

12u08 2 Aalst Opnieuw zijn er verschillende klimaatspijbelaars vanuit Aalst richting Brussel vertrokken deze ochtend. In Brussel is er een recordopkomst, toch leek het aantal deelnemers in Aalst lager te liggen dan vorige week.

Aan het station van Aalst stonden verschillende groepjes jongeren te wachten op de trein naar Brussel. Er waren onder meer leerlingen van DvM, SVI, SAI en de kunstacademie. Er stond op het perron ook een delegatie van het Jongsocialisten klaar om te vertrekken.

Voor Sam (16), Nan (15) en Katrijn (15) van DVM Humaniora en SVI Gijzegem is het de eerste keer dat ze ‘bosbrossen’. “Vorige keer hadden we er nog niet goed kunnen over praten met onze ouders, maar nu wel. Ze hebben ons de toestemming gegeven en zijn zelfs trots. Ze vinden het een goede zaak dat we op straat komen”, zeggen ze.

De scholen van de meisjes zijn minder tevreden. “Op het SVI hebben ze aangekondigd dat spijbelaars strafstudie krijgen. Wie brost, krijgt ook 0/10 op huiswerk en toetsen. Ook bij DvM willen ze zoveel mogelijk leerlingen in de klas zien zitten”, zeggen de meisjes. “Maar we hebben er dit voor over. Wij zijn de toekomst, we willen het beste voor al wie na ons komt.”

Louise (17) en Marie (18) volgen les in het SAI. “Als we dit op zaterdag of zondag zouden doen, dan zou dat niet zoveel impact hebben. We willen Anuna De Wever, de initiatiefneemster steunen. Het gaat niet goed met ons klimaat. Misschien dat wij er nog niet direct de gevolgen van zullen ondervinden, maar onze kinderen en kleinkinderen wel. De school heeft een mail gestuurd dat wie spijbelt voor het klimaat, onwettig afwezig is. Er wacht ons een extra taak en straf, maar onze ouders staan achter ons en vinden het tof dat we dit doen”, zeggen ze.

Vorige week vertrok een veel grotere groep van aan het station van Aalst. Toen waren er zo’n 14.000 betogers in Brussel. Dit keer was de groep uit Aalst kleiner, maar waren er in Brussel meer dan 30.000 spijbelaars. “Misschien is er nu minder volk uit Aalst omdat we vorige week meer reclame hebben gemaakt. We zullen zien in Brussel. De studenten hebben aangekondigd aan te sluiten maar velen moeten nog studeren”, zegt Michael Bal, voorzitter van de Jongsocialisten en samen met enkele anderen trouw op post. Op sociale media leek hij alvast onder de indruk van de geweldige opkomst van vandaag in Brussel: “Volgende week met het dubbele?”, vroeg hij zich af.