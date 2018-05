Kleuters 't Ooievaarsnest op bezoek bij de bijtjes 30 mei 2018

Dertig kleuters van de stedelijke school 't Ooievaarsnest in Aalst zetten een imkerhoedje op en maakten kennis met de bijen van imker Ronny Verlé.





Die heeft een bijenstand in Gijzegem, aan de brug naar Wieze. Van 27 mei tot 3 juni is het 'Week van de Bij', waarbij het belang van bijen voor mens en natuur in de kijker wordt gezet. Ronny draagt zijn steentje bij door de jongsten uit te nodigen aan zijn bijenkasten.





"Wij werken een hele week rond het thema 'bijen' in onze school. We proeven honing, koken er gerechtjes mee en er zijn knutsel- en schrijfactiviteiten rond bijen", zegt juf Lieve Hautekeete. "Veel kindjes zijn bang van vliegjes of insecten, maar hier leggen we hen uit dat die dieren eigenlijk erg nuttig zijn en dat ze niet bang hoeven te zijn", zegt Lieve. (RLA)