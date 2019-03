Klein mirakel: carnavalsgroep ‘Gebosjt’ tekent present voor stoet (en drijft meteen ook spot met hun saboteur) Carnavalisten delen zakjes suiker uit aan publiek Koen Baten

03 maart 2019

17u14 0 Aalst De Aalsterse carnavalsgroep ‘Gebosjt' heeft vandaag deelgenomen aan de stoet en dat mag een klein mirakel heten. De groep zat immers begin deze week nog met de handen in het haar, nadat een onbekende suiker in hun bezinetank had gegooid, waardoor hun tractoren defect waren geraakt. “We lachen zelf met de hele situatie door suiker uit te delen aan het publiek. Zo tonen we ons de sterkste in deze zaak", zegt carnavalist Liesbet Roelandt.

De hele groep straalde voor de start van de 91ste carnavalsoptocht in Aalst. Nochtans was dat begin vorige week heel wat anders: de groep ontdekte immers dat onbekenden hun opslagplaatsen waren binnengedrongen en suiker in de tank van hun wagens hadden gegoten, waardoor die defect waren geraakt. Ook enkele banden werden platgestoken. Dagenlang werkten de carnavalisten en nacht door om vandaag toch maar aan de start te kunnen verschijnen. Daarbij kregen ze ook heel wat hulp van sympathisanten.

Helaas kon de hele carnavalswagen niet meerijden in de stoet, maar door de immense gezamenlijke inspanning, stond het grootste deel van de wagen wél aan de start. Thema van Gebosjt was het 100-jarig bestaan van Eendracht Aalst, en ook uit die hoek kon de groep op heel wat steun rekenen.

Gebosjt besloot om de schouders niet te laten hangen en in ware carnavalsstijl de spot te drijven met hun misère: de groep maakte last minute nog enkele broches met daarop ‘Gebosjt is Gejost’ en prepareerde enkele zakjes met suiker om uit de delen aan het publiek. “Op deze manier lachen we de pech weg die we gehad hebben en geven we een stevige steek naar degene die onze wagen saboteerde", aldus Roelandt.

De groep heeft de pech van het begin van de week volledig verteerd. “We willen het nu echt vergeten. We bestaan als groep nog maar drie jaar en zijn heel blij met de hulp die we allemaal gekregen hebben. Wij zijn blij dat we onszelf nu kunnen tonen en ons elk jaar gewoon nog meer verbeteren. We willen ons nu gewoon rot amuseren en dat is het belangrijkste", besluit Liesbet.

Ook de andere leden van de groep zijn opgelucht en toveren met veel plezier een lach op hun gezicht. “Wij zijn altijd een groep geweest die heel veel plezier maakt, en dat laten we ook vandaag zien. We hebben een tegenslag gekend ja, maar dat laten we ons niet aan het hart komen”, klinkt het. Rond 17 uur passeerde de groep op de Grote Markt in Aalst. De passage verliep vlekkeloos. Ook enkele oud-spelers van Eendracht, zoals Peter Van Der Heijden, namen plaats op de wagen.

De wagen eindigde vorig jaar op de 36ste plaats, en heeft de ambitie om dit jaar opnieuw ongeveer even goed te doen. “We hebben nog tijd zat om te groeien, dus de plaats maakt voor ons niet veel uit. Het is zo speciaal voor ons om hier te zijn en dat is het belangrijkste", besluit Liesbet Roelandt.