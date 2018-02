Klacht bij Unesco na SS-vlag tijdens stoet BURGEMEESTER D'HAESE VINDT KRITIEK STERK OVERDREVEN KOEN BATEN & RUTGER LIEVENS

17 februari 2018

02u46 0 Aalst Een toeschouwer zou, na de carnavalsstoet in Aalst, klacht hebben ingediend bij Unesco. De man zou aanstoot hebben genomen aan een SS-vlag die carnavalsgroep De Droeve Apostelen op hun wagen hadden staan. Burgemeester Christoph D'Haese vindt de kritiek sterk overdreven. "Ik zal me nooit censuur laten opleggen zolang ik burgemeester ben. Zeker niet tijdens carnaval, waar

iedereen vrijheid van meningsuiting heeft", aldus D'Haese.

Carnavalsvereniging De Droeve Apostelen' liepen in de zondagstoet mee met een tankwagen met daarop een SS-vlag, vroeger gebruikt door de Nazi's. Een toeschouwer die naar de stoet kwam kijken, nam hier aanstoot aan en schreef een klachtenbrief naar Unesco.





Burgemeester Christoph D'Haese, die zondag zelf nog een kort ritje reed op de carnavalswagen, is op de hoogte van de klacht. "Ik heb ook al gereageerd", vertelt D'Haese. "Ik neem hier alleszins niet zoveel aanstoot aan. Het is de carnavalsperiode en voor mij is er dan heel veel mogelijk. Het gaat duidelijk om een parodie, dus voor mij is hier geen enkel probleem", klinkt het.





Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat iemand aanstoot neemt aan een groep tijdens de carnavalsstoet. In 2013 ging de losse groep Eftepie nog verkleed als Gestapo-leden in de stoet, om zo de spot te drijven met Bart De Wever, Karim Van Overmeire en Christoph D'Haese. "Dit was wel erger en op voorhand uitgelekt. Hier gaat het over één bezoeker op 80.000 aanwezigen die klaagt. De klager blijft overigens ook anoniem. Aalst Carnaval is een feest van de vrije meningsuiting, zoals het ook in Unesco wordt omschreven en in het verdrag van de rechten van de mens staat. Zelfrelativering is hier absoluut nodig", klinkt het.





Geen commentaar

De carnavalsgroep zelf is op de hoogte, maar wil voorlopig geen commentaar kwijt over de feiten of over de klacht. Unesco zal de klacht nog moeten bekijken en eventuele maatregelen nemen als het nodig is. De kans dat dit gebeurt, is waarschijnlijk bijzonder klein. De burgemeester heeft er ook alle vertrouwen in: "Moest dit buiten carnaval gebeuren is dit iets volledig anders, maar je moet het in de juiste context bekijken. Dit was in een besloten omgeving. Ik zal mijn stad met hand en tand verdedigen en als het nodig is zal ik het overal gaan uitleggen", besluit D'Haese.