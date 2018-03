Klacht bij Raad voor de Journalistiek ongegrond RUTGER LIEVENS

06 maart 2018

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van DB. tegen Het Laatste Nieuws ongegrond verklaard. De artikels gaan over de directrice van een school in Aalst, die geld uit een fonds voor arme leerlingen gebruikt zou hebben om luxeproducten voor zichzelf te kopen. Een groep (ex-)personeelsleden stuurde daarover een anonieme brief naar verschillende instanties waarna het Gemeenschapsonderwijs een onderzoek startte. De Raad is van oordeel dat de journalisten de anonieme brieven voldoende gecheckt hebben en dat ze de beschuldigingen, waarover ze duidelijk schrijven dat ze nog onderzocht zullen worden, niet hebben aangedikt en waarheidsgetrouw hebben weergegeven. De krant heeft het principe van wederhoor en wederwoord gerespecteerd en de privacy van klaagster is niet geschonden omdat de artikels gaan over haar professionele en niet over haar privéleven.





De volledige uitspraak van de Raad voor de Journalistiek is te lezen op www.rvdj.be.