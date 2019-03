Kindje lichtgewond na aanrijding aan kruispunt Koen Baten

08 maart 2019

08u11 0

Bij een aanrijding tussen twee voertuigen is een kindje lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Twee voertuigen, een Opel en Mercedes bestelwagen, kwamen donderdagavond omstreeks 23.45 uur met elkaar in aanrijding op de Geraardsbergsesteenweg aan het kruispunt met de Villalaan. De Opel kwam op de Villalaan terecht en de Mercedes eindigde op een verkeerseiland. Hierbij werd ook een verkeersbord vernield. De weg lag bezaaid met brokstukken en beide voertuigen zijn rijp voor de schroothoop. Hoe de voertuigen in aanrijding zijn gekomen is onduidelijk. De verkeershinder bleef beperkt.