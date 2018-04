Kinderyoga in de natuur 05 april 2018

De Eigenwijze Dino in Moorsel organiseert op 10 april een yogasessie voor kinderen. De Eigenwijze Dino is een organisatie die leuke kinderactiviteiten organiseert in de natuurlijker opgeving van De Warme Meente, een serre die uitgebouwd werd tot tropische jungle. De Eigenwijze Dino zoekt kinderen tussen 4 en 6 jaar, die graag meedoen aan Yoga-avonturen en graag in de natuur zijn. "Dan ben je meer dan welkom op het gratis proeflesje van dinsdag 10 april van 11 tot 12 uur", klinkt het. Schrijf je in op eigenwijzedino@outlook.be. (RLA)