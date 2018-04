Kinderparadijs vol poelen en heuvels ROZEKENSBOS VAN VIJF HECTARE VLAK BIJ DICHTBEVOLKTE WIJK RUTGER LIEVENS

30 april 2018

02u29 0 Aalst Een akker- en weiland aan de Oude Abdijstraat heeft plaats gemaakt voor poelen, speelheuvels en bomen: het Rozekensbos. "De poel vangt het regenwater van de sociale woonwijk op", klinkt het bij de stad.

Het bos ligt op wandelafstand van sociale woonblokken aan de Rozendreef en van de Matexi-wijk. Aan kinderen zal er dus geen gebrek zijn in het speelbos in deze drukbevolkte omgeving. "In 2012 kocht de stad Aalst vijf hectare parkgebied met middelen van het Boscompensatiefonds. Het terrein ligt tussen de Botermelkstraat, de Oude Abdijstraat en de Rozendreef. In de omgeving van deze groene zone zouden er de komende jaren zo'n 1.000 woongelegenheden bijkomen. De behoefte aan een groene speel- en ontmoetingsruimte voor de wijk in expansie was enorm groot", zegt schepen van jeugd en leefmilieu Iwein De Koninck (CD&V). "Het is trouwens niet de enige plek in Aalst waar we een speelbos hebben aangelegd. Ook aan de Gerstjens en het Heuvelpark zijn er natuurlijke speelplekken. Het is het doel van de stad om er voor te zorgen dat elk kind in Aalst op maximum 1 kilometer afstand een speelruimte als deze kan vinden."





Water centraal

Water staat centraal in het Rozekensbos. "De poel beslaat een vijfde van het terrein en is de grootste aangelegde waterpartij op het grondgebied van Aalst", zegt Ann Sels van Regionaal Landschap Schelde-Durme, de organisatie de het Rozekensbos samen met de stad realiseerde. "Grachten en beken flankeren het terrein. Een nieuwe speelgracht leidt het regenwater van de nabijgelegen sociale woonwijk naar de poel. De waterpartij loopt via een regelbare stuw over in de Bieselbeek."





Archeologisch was de site ook interessant. "Er zijn bewijzen dat deze plek al 3.500 jaar bewoond is door mensen. In het moerasgedeelte achter de poel werd een middeleeuwse steenoven ontdekt. Hier zouden stenen gebakken zijn voor de bouw van de nabijgelegen cisterciënzerinnenabdij 'Ten Rozen', gesticht in de 13de eeuw", zegt De Koninck.





Minder mobiel

Het buurtcomité kan nu gebruik maken van de opgehoogde terreinen om er activiteiten te organiseren, iets waarvoor de grond vroeger te drassig was. De nieuwe picknickzones en bloemenweides maken van dit plekje een fijne ontmoetingsplaats. Ook aan Levensvreugde Verblijven, waar mensen met een verstandelijke beperking worden begeleid, is gedacht. "In het buurtpark kunnen deze kinderen tot rust komen in de wilgenhutten of kuieren in het hooiland. Voor minder mobiele kinderen is er een vlonderpad over het water. Bij de aanleg van het wilgendorp, de speelpomp met watergoten is rekening gehouden met de minder mobiele mens", zegt Ann Sels.