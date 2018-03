Kinderkunstenkamp in Netwerk 30 maart 2018

Er zijn nog enkele plaatsjes vrij voor het kinderkunstenkamp van Netwerk Aalst in de Paasvakantie. "In deze workshop leer je hoe je met zeefdrukken jouw eigen ideeën de wereld instuurt. Wil jij een revolutie starten voor een school zonder huiswerk? Of een protestmars organiseren tegen spruiten?





Na een korte introductie over wat een revolutie is, en welke beeldtaal daarvoor best gebruikt wordt, ga je zelf aan de slag met zeefdruk om vlaggen te maken. Nadien houden we met deze vlaggen een echte protestmars op het speelpleintje tegenover Netwerk Aalst", omschrijft Netwerk Aalst het kamp.





Van 3 tot en met 6 april vindt het kamp plaats voor kinderen van 6 tot 10 jaar en van 10 tot 13 april is het de beurt aan kinderen van 10 tot 14 jaar oud.





Per kind betaal je 100 euro.





Meer info op 053/70.97.73.





