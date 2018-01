Kinderen voor één dag wetenschapper 02u33 0 Repro Rutger Lievens

Kinderen hebben in het stedelijk museum het zolderlaboratorium van de tentoonstelling DNAalst uitgetest. "In juni 2017 opende in het stedelijk museum de tentoonstelling DNAalst", zegt schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA).





"DNAalst brengt een verhaal over de stad Aalst vroeger en nu. We mikken niet alleen op toeristen en volwassen Aalstenaars, maar ook en vooral op de jeugd, en dan denken we zowel aan jonge gezinnen als scholen. Daarom hebben we in het museum ook een laboratorium opgesteld waarin de kinderen aan de slag kunnen", zegt de schepen van Erfgoed. "De kinderen worden wetenschapper voor een dag en onderzoeken het DNA-profiel van de stad Aalst. Diverse proeven maken een actieve beleving mogelijk. Ze experimenteren, treden in de voetsporen van Dirk Martens, bestrijden de pestbacterie met geneeskrachtige kruiden, ontcijferen geheimschrift en krijgen een Oilsjters taalbad. Als kers op de taart maken de kinderen ook hun eigen DNA zichtbaar. Zo worden ze zelf deel van het Aalsters verhaal."





Het educatieve parcours is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar tot 12 jaar. Een workshop met de hele klas in het zolderlaboratorium kost dertig euro. Scholen kunnen reserveren via museum@aalst.be. Meer info www.dnaalst.be.





