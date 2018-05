Kinderen vieren Scratch Day 23 mei 2018

Een 80-tal kinderen in Aalst vierden Scratch Day. Op deze dag komen wereldwijd kinderen samen om te programmeren en om hun creaties te delen met elkaar en andere fans in de online gemeenschap. "Wereldwijd zijn er 861 evenementen waarvan eentje in Vlaanderen, in Aalst. Coderdojo en CodeScool van hogeschool Odisee slaan de handen in elkaar, waardoor een 80-tal kinderen en hun ouders hun ervaringen kunnen delen in hogeschool Odisee", zeggen de organisatoren. "We hebben het evenement opgevat als een festivalletje waarbij er 20 opstellingen zijn waarbij kinderen en jongeren op een speelse manier de mogelijkheden van coderen en programmeren leren kennen", legt Geert Callebaut van Odisee uit. "Zo zijn er onder andere dansende robots, een echte arcade uit de jaren '80 waarbij de kinderen zelf het spel kunnen programmeren en een automatisch sluitend kippenhok."





(RLA)