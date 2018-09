Kinderen van De Horizon op de foto met de geest van Aladdin Rutger Lievens

03 september 2018

17u00 0 Aalst De leerlingen van lagere school voor bijzonder onderwijs De Horizon in Aalst gingen op de eerste schooldag op de foto met de geest van Aladdin. Ze vonden het geweldig.

In de sfeer van '1001 nacht' werden de leerlingen van BSBO De Horizon (kleuter en lagere school voor buitengewoon onderwijs type 2) op 3 september hartelijk onthaald voor het nieuwe schooljaar.

"Een levensechte geest uit Aladdin verwelkomde de leerlingen na twee maanden grote vakantie terug op school. In een fotobooth kon elke klas samen met de geest op de foto", zegt juf Lieselot. "Bij deze waren de eerste klasfoto’s een feit. Leerlingen en leerkrachten konden doorheen de dag hun eigen wens voor het nieuwe schooljaar op een toverlampje schrijven. In een gezamenlijk afsluitmoment werden alle 170 wensbalonnen op het liedje 'een nieuw begin' de lucht in gelaten"