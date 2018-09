Kinderen L.P. Boonschool interviewen minister Crevits Rutger Lievens

03 september 2018

12u18 0 Aalst Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) bezocht op de eerste schooldag de Louis Paul Boonschool in Erembodegem. Ze kreeg er een warm ontvangst van leerlingen en personeel.

De L.P. Boonschool behoort tot het Gemeenschapsonderwijs. Naast minister Crevits waren ook de vertegenwoordigers van scholengroep Dender en Raymonda Verdijck van GO! aanwezig.

De school profileert zich als een doe-school, met onder meer een moestuin en een buitenkeuken waar kinderen zelf kunnen eten klaarmaken. Er liepen ook twee journalisten in spe rond, Renske en Kato (beiden 10 jaar oud). Zij stelden enkele vragen aan de minister. "We hebben haar drie vragen mogen stellen. Hoe beleeft u de eerste schooldag? Wat doet u in het dagelijkse leven? En waarom bezoekt u onze school?", zegt Renske. "Mevrouw de minister vertelde dat de eerste schooldag voor haar een feest is. Dat ze in het dagelijkse leven heel veel beslissingen moet nemen en dat ze naar onze school komt omdat het een hele mooie school is", aldus Kato.